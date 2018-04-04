Миллер заявил о снижении транзита газа через Украину в 10 раз

08:23 04 апреля 2018 0

Алексей Миллер рассказал, что «Газпром» будет заключать новый транзитный договор с «Нафтогазом» Фото: Антон Белицкий © URA.RU

С началом работы газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» транзит газа через территорию Украины уменьшится почти в 10 раз. Об этом рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Руководитель корпорации отметил, что Украина граничит с государствами, потребляющими российский газ. Поэтому транзит топлива не будет прекращен совсем, но значительно сократится. «Мы не говорим о том, что мы полностью перекроем транзит через территорию Украины», — цитирует Миллера «Национальная служба новостей».

После ввода в эксплуатацию новых газопроводов транзит сократится до 10-15 млрд кубометров в год. При этом в 2017 году через Украину было поставлено 93,5 млрд кубометров газа. Теперь «Газпром» планирует провести переговоры с украинским «Нафтогазом», отмечает «Федеральное агентство новостей». На них будет обсуждаться новый транзитный договор между компаниями.