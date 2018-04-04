Гребенщиков передумал ехать в Крым после угроз «Правого сектора»

22:50 04 апреля 2018 5

Музыкант решил не испытывать судьбу и отказался от концертов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков решил не давать концерты в Крыму и в самопровозглашенных республиках Донбасса. Он пояснил, что время для этого еще не пришло, так как политики не позаботились о том, чтобы «музыку могли услышать везде».

«В планы „Аквариума“ не входит нарушать границы государств, установленные международными договорами и признанные большинством стран мира. Цивилизация держится на договоренностях между странами и народами, и пренебрегать этими договоренностями — значит, расшатывать ее устои», — цитирует Гребенщикова «Фонтанка».

Ранее рок-музыкант выразил готовность выступить на территории полуострова или Донецка, на что «Правый сектор» (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) ответил угрозами. Если Гребенщиков приедет с концертом, украинские националисты обещали сделать все, чтобы о дальнейших гастролях на территории Украины он мог забыть, писало «URA.RU».