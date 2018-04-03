«Правый сектор» заявил, что Гребенщикову нечего делать на Украине

23:58 03 апреля 2018 0

Музыкант сообщил, что готов приехать на гастроли в Крым, а также выступить в Донецке и Луганске Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Если группа «Аквариум» вместе с Борисом Гребенщиковым приедут в Крым или на Донбасс, то о дальнейших гастролях на украинской территории они могут забыть. Таким стал ответ украинских националистов на слова лидера «Аквариума» о готовности дать концерты в Крыму и в самопровозглашенных республиках Донбасса.

«Если Гребенщиков хочет выступать в Донецке, Луганске и Крыму, то таким **** („содомитам“ — прим. ред) на Украине, конечно же, не место. Потому что он открыто говорит, что готов выступать на оккупированных территориях! Нет, никакого Гребенщикова тут не будет! Если он приедет, мы все сделаем, чтобы он не мог здесь выступать!!!», — категорично высказался пресс-секретарь «Правого сектора» (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) Артем Скоропадский. Также он добавил, что украинские националисты не следят за творчеством Гребенщикова, не знают поддерживает ли он российского лидера Владимира Путина, но будут смотреть на законность пересечения иностранным гражданином государственной границы, пишет «Национальная служба новостей».

Напомним, Борис Гребенщиков назвал Иосифа Сталина и Владимира Ленина палачами. Как писало «URA.RU», отвечая на вопрос о том, как артист относится к тому, что в последнее время в РФ Сталина «опять поднимают на щит», он отметил: «Сталин — палач. Как и Ленин».