В России резко увеличилось число ипотечных займов

06:37 09 апреля 2018 0

За январь—февраль 2018 года было выдано 180,7 тысяч кредитов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Введение новых механизмов субсидирования ипотечных кредитов помогло на 85 процентов повысить общее количество займов за первые два месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

По его словам, только за первые два месяца было выдано 180,7 тыс. кредитов на сумму 347,4 млрд. рублей. «Это на 85% в количественном и на 98% в денежном выражении выше показателей аналогичного периода прошлого года», — добавил Мень.

Министр также отметил, что при доле рефинансирования в 15-16 процентов ставку кредитования удалось удержать ниже психологической отметки в десять процентов. В настоящий момент средний показатель процентвной ставки по ипотеке составляет 9,75%.

При этом глава Минстроя выразил уверенность, что задача снизить ставку по ипотеке до 7-8 процентов до 2024 году, которую поставил президент России Владимир Путин, является реализуемой. «Это уже не прогнозы, а реалии, приводят „Известия“ слова Михаила Меня. — Поэтому мы понимаем, что можем выполнить задачу президента».