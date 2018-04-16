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17 апреля 2018
16 апреля 2018
Главные новости Москвы
23:50  16 апреля 2018 1

Роскомнадзор заблокировал свыше 600 тысяч IP-адресов компании Amazon из-за Telegram

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Надзорное ведомство добавило мессенджер в список заблокированных ресурсовФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Telegram в России пытаются заблокировать
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Роскомнадзор заблокировал 655 532 IP-адреса, которые принадлежат американской компании Amazon, что может быть связано с блокировкой Telegram. Об этом рассказал глава надзорного ведомства Александр Жаров.

«У нас в выгрузку поступила подсеть Amazon, на которую перешёл Telegram. Дело в том, что третий пункт решения суда предписывает Роскомнадзору и иным юридическим лицам не создавать условия для технического доступа к заблокированному мессенджеру. Мы исполняем решение суда», — приводит слова Жарова «Коммерсант».

В свою очередь, главный редактор Russia Beyond Всеволод Пуля высказал свое мнение по поводу сложившейся ситуации. По его словам, у американской компании имеются облачные сервера, которые любая корпорация может использовать по подписке, а также загрузить туда часть своих данных. Эксперт подчеркнул, что ими пользуется и сам создатель Telegram Павел Дуров, пишет RT.

Как считает Пуля, по всей видимости, эти сервера не были выкуплены у Дурова заранее. Это начали осуществлять только после того, как Роскомнадзор стал их блокировать. «Это способ борьбы с блокировкой — размещать данные на крупных ресурсах, чтобы он блокировал сразу не только вас, но и много кого ещё. Собственно, Дуров и ставит Роскомнадзор перед такой дилеммой: либо блокируйте целиком сервера Amazon, на которых могут размещать инфраструктуру банков, больниц, касс, либо не блокируйте», — отметил эксперт. Также он добавил, что Дуров начал дублировать данные мессенджера уже сейчас, после блокировки.

Напомним, в понедельник, 16 апреля, провайдеры связи приступили к блокировке сервиса, согласно требованию Роскомнадзора. Помимо этого, надзорное ведомство потребовало от Google и Apple удалить приложение Telegram из онлайн-маркетов, чтобы скачивание стало недоступным. Как сообщалось ранее, Роскомнадзор подал иск о блокировке мессенджера на территории РФ в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования.

Александр Черноскутов
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