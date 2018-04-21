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21 апреля 2018
20 апреля 2018
10:32  21 апреля 2018 0

Екатеринбуржец стал игроком клуба НХЛ. ФОТО

Иван Чехович стал игроком американского клуба НХЛФОТО: страница Instagram Ивана Чеховича

Екатеринбургский хоккеист Иван Чехович подписал контракт с американским клубом Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Горд подписать мой первый контракт с „Сан-Хосе“. Хочу сказать спасибо моей семье, тренерам, товарищам по команде и всем, кто помогал мне», — сделал Чехович публикацию в своем в Instagram. Клуб «Сан-Хосе», с которым екатеринбуржец подписал контракт новичка, находится в Калифорнии.

Ивану Чеховичу 19 лет, в прошлом году, будучи в составе юниорской сборной России, он занял третье место на чемпионате мира. За свой новый клуб Чехович уже провел шесть матчей, в которых забросил три шайбы и сделал шесть голевых передач. Новый контракт будет действовать с сезона 2018-19 годов и продлится три года. По условиям договора, Чехович сможет заработать за год 925 тысяч долларов.

Напомним, недавно челябинский хоккеист Евгений Кузнецов хотел поздравить коллегу Бретта Коннолли с заброшенной шайбой, но тот не ответил на поздравление. Видео конфуза попало в YouTube и получило оценку известного журналиста Юрия Дудя.

Виктор Жуков
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