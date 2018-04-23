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23 апреля 2018
22 апреля 2018
Главные новости Москвы
07:02  23 апреля 2018 0

В Госдуме одобрили увольнение депутатов за непозволительную роскошь и ложь

Форум
Депутаты могут остаться без мандата, если расходы не сойдутся с доходамиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экспертная комиссия при комитете Госдумы по безопасности поддержала законопроект, согласно которому несоответствие расходов доходам может стать основанием лишения сенаторов и депутатов мандата.

Автором инициативы выступил заместитель главы комитета по безопасности Анатолий Выборный. Он отметил, что в документе предлагается установить гибкую систему мер дисциплинарной ответственности парламентариев за различные коррупционные правонарушения.

«Наша задача — дифференцировать ответственность, чтобы досрочное прекращение полномочий не было единственным наказанием, как сейчас. Кроме того, мы должны защитить тех депутатов, которые честно выполняют обязанности в рамках своих полномочий, и не допустить, чтобы их можно было привлечь к ответственности по надуманным основаниям», — рассказал «Известиям» Выборный.

Отмечается, что сенаторы и депутаты будут приравнены к группе государственных служащих. Однако, на них распространяются совершенно иные антикоррупционные требования, а также стандарты. Например, за недостоверную информацию о доходах государственного служащего уволят, а парламентарию грозит публикация этих данных в СМИ и на официальном сайте палаты.

Александр Черноскутов
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