В Госдуме одобрили увольнение депутатов за непозволительную роскошь и ложь

Экспертная комиссия при комитете Госдумы по безопасности поддержала законопроект, согласно которому несоответствие расходов доходам может стать основанием лишения сенаторов и депутатов мандата.
Автором инициативы выступил заместитель главы комитета по безопасности Анатолий Выборный. Он отметил, что в документе предлагается установить гибкую систему мер дисциплинарной ответственности парламентариев за различные коррупционные правонарушения.
«Наша задача — дифференцировать ответственность, чтобы досрочное прекращение полномочий не было единственным наказанием, как сейчас. Кроме того, мы должны защитить тех депутатов, которые честно выполняют обязанности в рамках своих полномочий, и не допустить, чтобы их можно было привлечь к ответственности по надуманным основаниям», — рассказал «Известиям» Выборный.
Отмечается, что сенаторы и депутаты будут приравнены к группе государственных служащих. Однако, на них распространяются совершенно иные антикоррупционные требования, а также стандарты. Например, за недостоверную информацию о доходах государственного служащего уволят, а парламентарию грозит публикация этих данных в СМИ и на официальном сайте палаты.