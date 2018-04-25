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25 апреля 2018
22:21  25 апреля 2018 0

Путин объявил второй набор в программу кадрового резерва управленцев

Владимир Путин пожелал выпускникам, чтобы на работе им не приходилось останавливать «лошадей на скаку»Фото: kremlin.ru

Владимир Путин объявил второй набор по программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС при президенте РФ. Он также поздравил первых выпускников программы, часть которых уже заняли руководящие посты в регионах.

Многие выпускники стали управленцами в крупных субъектах РФ, отметил Путин. «Мы продолжим работу, и в июне будет осуществлен второй набор», — приводит слова президента РИА «Новости». Он также пожелал всем выпускникам реализоваться в профессии. По его словам, России нужны современные и думающие специалисты во всех сферах. «Рассчитываю на то, что-то время, которое вы потратили на учебу, даром не прошло и все это будет обращено для решения важнейших задач, перед которыми стоит страна», — заметил Владимир Путин. Всего курс, запущенный в июне 2017 года, прошли 74 человека.

Одна из выпускниц в ответ на эти слова заверила, что все прошедшие программу управленцы находятся «в полной боевой готовности», а женщины могут и «коня на скаку остановить». Тогда президент пожелал, чтобы на будущем месте работы выпускникам все же не приходилась «останавливать поезда на ходу, либо лошадей на скаку», и «никакие избы не горели»

Дарья Корчак
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