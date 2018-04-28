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28 апреля 2018
09:00  28 апреля 2018 0

Дерипаска покинул «Русал», дипломы РФ не признают, Слуцкий спал на речи Путина. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Клипарты. Сургут , образование, аттестат
Англия отказалась признавать образовательные документы из РоссииФото: Алексей Андронов © URA.RU

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Доброе утро! Сегодня 28 апреля, последний рабочий день перед долгими выходными. Почитайте, что случилось за эту ночь:

Миллиардер Олег Дерипаска вышел из совета директоров «Русала», чтобы спасти компанию от санкций. Однако в США заявили, что это не поможет.

Англия отказалась признавать дипломы и школьные аттестаты, выданные в России. Дипломаты связали это с ухудшением отношений между двумя странами.

Совет Федерации назвал точные потери России от незаконного вывода капитала олигархов за последние 17 лет. Сумма исчисляется сотнями миллиардов долларов.

У начальника полиции «уральской Рублевки» Евгения Узянова нашли шикарный коттедж, квартиры, дорогие машины и виллу в Турции. Прокуратура считает, что главный сысертский полицейский брал взятки, мошенничал с землей для ветеранов МВД и крышевал бизнес по выдаче фиктивной регистрации для мигрантов.

Стали известны подробности вчерашней смертельной перестрелки между двумя бизнесменами в Екатеринбурге. Они были партнерами по бизнесу в крупной оптовой компании, работающей в УрФО более 20 лет.

Депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий заснул во время речи президента РФ Владимира Путина. Видимо, берет пример с премьер-министра Дмитрия Медведева.

Надежда Банникова
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