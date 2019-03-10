После удара в пах бразилец не смог продолжать бой Фото: пресс-служба RCC

Российский боец ММА Павел Гордеев из Тюмени ударил в пах бразильца Годофредо Кастро, после чего иностранец отказался продолжить сражение. Спортсмен не смог восстановиться и главный бой третьего турнира RCC, который прошел 9 марта в Екатеринбурге, пришлось закончить.

«Во втором раунде Гордеев, находясь в клинче, нанес удар коленом в пах своему сопернику, который в течение десяти минут не смог восстановиться, и судья принял решение признать бой не состоявшимся, — сообщили «URA.RU» в пресс-службе RCC. Сознательно ли россиянин нанес опасный удар или нет, неизвестно. В первом раунде победил Кастро.

После боя тюменец назвал поведение соперника симуляцией. «Я сам создал такую ситуацию, из которой бразилец очень некрасиво вышел. Все пришли посмотреть на бой вечера, люди приехали из других городов, потратили свои деньги. Я подошел к Кастро и попросил продолжить бой, предложил ему часть своего гонорара, но он не захотел. Он просто приехал заработать и уехать обратно. <…> Это чистая симуляция», — заявил боец.

RCC Boxing Promotions — одна из крупнейших компаний в мире в сфере организации профессиональных боксерских поединков. Была основана в 1998 году боксером Германом Титовым. В 2016 году объединилась с Русской медной компанией. Штаб-квартира организации находится в Екатеринбурге.