В буквальном смысле побороться за бесплатное угощение во время празднования Масленицы пришлось нижегородцам. В толпу, собравшуюся на народные гулянья в усадьбе «Щелоковский хутор», начали бросать блины прямо из чердачного окна.
Организаторы мероприятия объяснили происходящее старинными обычаями. «Блины бросали из саней, с крыш, из окон, — приводит „Ридус“ слова сотрудника архитектурно-этнографического музея-заповедника „Щелоковский хутор“ Максима Олюнина. — А еще — забрасывали на высокие крыши и ветви деревьев».
Тем не менее пользователи социальных сетей не оценили задумку организаторов, сообщает News.ru. Многие в комментариях начали сравнивать участников гуляний со стадом, возмущаясь тем, что «даже собакам еду руками дают», и вспомнили похожий случай на Ставрополье, когда людям раздавали блины с больших лопат.
Впрочем, присутствовавшие на мероприятии люди сами в произошедшем ничего плохого не увидели. По их словам, суть была вовсе не в том, что людям кидали еду. Важным, как объяснили люди, было поймать блин, а не съесть его, передает телеканал 360.