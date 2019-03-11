В Нижнем Новгороде толпу забросали блинами. ВИДЕО

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
11 марта 2019 в 21:06
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Люди, увидев вылетающие сверху блины, кинулись их ловитьФото: стоп-кадр, видео народных гуляний, «ВКонтакте»

В буквальном смысле побороться за бесплатное угощение во время празднования Масленицы пришлось нижегородцам. В толпу, собравшуюся на народные гулянья в усадьбе «Щелоковский хутор», начали бросать блины прямо из чердачного окна.

Организаторы мероприятия объяснили происходящее старинными обычаями. «Блины бросали из саней, с крыш, из окон, — приводит „Ридус“ слова сотрудника архитектурно-этнографического музея-заповедника „Щелоковский хутор“ Максима Олюнина. — А еще — забрасывали на высокие крыши и ветви деревьев».

Тем не менее пользователи социальных сетей не оценили задумку организаторов, сообщает News.ru. Многие в комментариях начали сравнивать участников гуляний со стадом, возмущаясь тем, что «даже собакам еду руками дают», и вспомнили похожий случай на Ставрополье, когда людям раздавали блины с больших лопат.

Впрочем, присутствовавшие на мероприятии люди сами в произошедшем ничего плохого не увидели. По их словам, суть была вовсе не в том, что людям кидали еду. Важным, как объяснили люди, было поймать блин, а не съесть его, передает телеканал 360.

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