В России резко вырос средний размер ипотеки

Только за январь россияне взяли 68 миллиардов ипотечных кредитов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Средний размер ипотеки, которую берут россияне, вырос на 22% и составил 1,9 млн рублей. К таким выводам пришли аналитики бюро кредитных исследований «Эквифакс», подготовив исследование ипотечного рынка в России.

«Средняя сумма ипотечного кредита демонстрирует уверенный рост, начиная с 2017 года, и по итогам января 2019 составила рекордные 1,9 млн рублей, что на 22% больше, чем в январе 2018 года», — приводит итоги исследования РИА «Новости».

Только за первый месяц текущего года российские банки выдали почти 29 тысяч ипотечных кредитов на сумму 68 млрд, обращает внимание ИА FlashSiberia. Эксперты пришли к выводу, что такие показатели свидетельствуют о растущей закредитованности населения при падении его реальных доходов.

За прошлый год россияне заняли у банков почти 15 трлн рублей, напоминает «Национальная служба новостей». Как отмечает агентство Nation News, чтобы снизить долговую нагрузку на население, президент России Владимир Путин поручил Центробанку и правительству принять дополнительные меры для уменьшения ставок по ипотеке до 8%, а также подписал закон о новом порядке уплаты исполнительского сбора с заемщиков по солидарному взысканию.