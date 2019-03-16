Минтранс планирует ограничить минимальный размер ручной клади

Минтранс хочет запретить авиакомпаниям занижать минимальный размер ручной клади Фото: Фото: unsplash.com

Министерство транспорта предложило внести правки в Федеральные авиационные правила и добавить туда минимальные габариты ручной клади. Сейчас авиакомпании вправе сами устанавливать этот параметр, ограничивая перевозчиков лишь в весе — не меньше 5 кг на каждого пассажира.

В итоге компании самостоятельно устанавливают нормы по длине, ширине и высоте сумок и чемоданов. Это приводит к тому, что в некоторых случаях габариты оказывается настолько малы, что пассажирам становится трудно воспользоваться правом на бесплатный провоз ручной клади.

«Для воздушных судов, пассажировместимостью свыше 98 пассажирских кресел, считаем целесообразным рассмотреть ограничение размеров ручной клади, разрешённой к провозу на борту воздушного судна, в размере не менее 115 сантиметров в сумме трёх измерений», — приводит RT предложение ведомства. Предложенные габариты, как отмечается, соответствуют международной практике.