Порошенко заявил о «триедином» ударе по России

Президент Украины поблагодарил западных партнеров Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил США, Канаду и Евросоюз за «мощный триединый удар» по планам России захватить Азовское море и Крымский полуостров. Так украинский лидер охарактеризовал санкции, введенные в пятницу, 15 марта, против ряда российских граждан и компаний.

По словам Порошенко, цена агрессии для России будет расти и дальше. «Мощный и триединый трансатлантический удар по российским планам оккупировать Азовское море и Керченский пролив, — приводит агентство RNS заявление президента Украины, опубликованное на его странице в Facebook. — Вашингтон и Оттава синхронно с Брюсселем объявили о введении Азовского пакета санкций. Благодарен партнерам за поддержку и четкую позицию накануне пятилетней годовщины оккупации Крымского полуострова».

Ранее «URA.RU» рассказывало, что ЕС, США и Канада практически одновременно объявили о введении санкций против России. Поводом для этого стал инцидент, произошедший в конце ноября прошлого года — тогда российские пограничники задержали три украинских военных корабля, пытавшихся незаконно пройти через Керченский пролив.

Ограничительные меры коснутся 114 россиян и 15 российских компаний. В список, опубликованный МИД Канады, попал бывший глава РЖД Владимир Якунин, глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава ВТБ Андрей Костин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Санкции коснулись таких компаний, как «Сухой», «Туполев», «МиГ», «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК).