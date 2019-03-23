Трамп отменил санкции, наложенные его же администрацией

Санкции Минфина США против Северной Кореи были отменены президентом Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп впервые в истории отменил экономические санкции, которые были наложены его правительством. Экономические ограничения в отношении КНДР были отозваны спустя всего лишь сутки после их объявления.

«Министерство финансов объявило, что дополнительные крупномасштабные санкции, наряду с уже существующими, будут введены против Северной Кореи, — приводит RT слова Трампа, опубликованные им в Twitter. — Я сегодня распорядился отозвать эти дополнительные санкции!». О каких именно санкциях идет речь, пока не совсем ясно.

Не прояснила вопрос и пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс, сообщает ТАСС. Представитель президента США, отвечая на вопросы журналистов, заявила, что «президенту Трампу нравится председатель [КНДР] Ким Чен Ын, и он не думает, что эти санкции будут необходимы».