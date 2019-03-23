Зрители обрушились на «Первый канал» из-за посмертных концертов Началовой

Фанаты разозлились на то, что эфирное время Началова получила только после смерти Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Менеджер певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о концертах артистки, которые специально покажут на федеральных телеканалах. Однако поклонники Началовой обвинили телевизионщиков в том, что они дали певице эфирное время только после ее смерти.

Исаева на своей странице в Instagram рассказала о больших сольных концертах Началовой, которые в память о певице покажут на ТВ. «Знаковый эфир для семьи и близких ждет вас на „Первом канале“», — рассказала Исаева. «Покажут ее бенефисный концерт», — пояснила менеджер Началовой. А полную версию этого же концерта, как уточнила Исаева, покажут на ОТР. За это менеджер Началовой поблагодарила Константина Эрнста, Юрия Аксюту и Александра Пономарева. «Вы всегда поддерживали Юлино творчество», — отметила Исаева.

Однако поклонники Началовой ополчились на телевизионщиков, обвинив их в лицемерии. «Парад лицемерия. Получается, чтобы на главном канале страны показали концерт артиста, ему нужно умереть?», — негодовал ericsalahov. «Сейчас столько сплетен, везде показывают, ну почему нельзя по-человечески делать, при жизни, а не тогда когда уже поздно», — сокрушалась lana. «Где же раньше были Эрнст с Аксютой?», — задавалась вопросом pakhomova_ea. «Где вы раньше были, каналы, когда не показывали ее? Зато всякая бездарность скачет по сцене», — злилась ks_bb.

Получить оперативный комментарий на ОТР не удалось. На «Первом канале» отказались прокомментировать ситуацию.

Ранее телезрители уже обвиняли телеканалы в том, что те пытаются поднять рейтинги за счет смерти Юлии Началовой. Больше всего досталось программе «Прямой эфир» Андрея Малахова, где показали похороны певицы.