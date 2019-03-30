В Москве арестовали признавшего вину за смертельное ДТП на «Гелендвагене»

Суд арестовал признавшего вину за смертельное ДТП на Можайском шоссе Муслима Джамбекова. Он пробудет в СИЗО до 25 мая.
«Мажор на Гелике, устроивший аварию на Можайском шоссе, арестован до 25 мая», — передает telegram-канал Mash из зала суда. Издание уточняет, что арестованный скрывал лицо от журналистов
Ранее сообщалось, что 24 марта на Можайском шоссе в Москве Mercedes Gelandewagen вылетел на встречную полосу и врезался во внедорожник «Нива». В отечественном авто находилась семья Роменковых из Смоленска. В результате ДТП мать и 11-летняя дочь погибли. Отец семейства выжил. Водитель иномарки скрылся с места аварии, но позже публично извинился и признал вину. По словам Джамбекова, в момент происшествия он был шоковом состоянии, а признать вину его убедила позиция главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.