В Госдуме предложили ужесточить наказание за «пьяные» ДТП

Володин считает, что аварии с погибшими по вине пьяных шоферов должны квалифицироваться как убийства Фото: Илья Московец © URA.RU

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил приравнять смертельные ДТП, которые произошли по вине пьяного водителя, к умышленному убийству. Он отметил, что данная инициатива может найти отражение в работе парламентариев в текущей сессии.

«Такие действия водителей надо приравнивать по уровню общественной опасности к умышленным убийствам, и ответственность должна быть соответствующая. Сел за руль в состоянии опьянения — значит, имел умысел», — цитирует RT Володина. Таким же образом член парламента призвал квалифицировать опасное вождение в состоянии наркотического опьянения.

Заявление спикера Госдумы сделано на фоне трагедии, произошедшей на Можайском шоссе в Москве. В ночь на 25 марта «Гелендваген» на огромной скорости врезался в «Ниву», в которой ехала семья из Смоленска. В результате погибла мать с дочерью-подростком. СМИ сообщили, что за рулем иномарки находился уроженец Чеченской Республики. Позже глава региона Рамзан Кадыров публично обратился к предполагаемому виновнику и потребовал сдаться, что и произошло, напоминает сайт VSE42.ru. 30 марта обвиняемого Муслима Джамбекова арестовали, а позже глава ГИБДД Москвы ушел в отставку.

Ранее сообщалось, что в России хотят ужесточить наказание для водителей, сбежавших с места ДТП. По мнению правительства РФ, если в аварии пострадали или погибли люди, то покинувшего место происшествия водителя должно ждать серьезное наказание по УК РФ.