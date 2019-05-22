«Уральские пельмени» высмеяли депутатов-спортсменов Фото: Василий Гришин © URA.RU

Артисты шоу «Уральские пельмени» в своей концертной программе показали номер, высмеивающий депутатов Госдумы. По сюжету речь идет и о нескольких депутатах, один из которых — бывший биатлонист. Ролик с выступления коллектива на своей странице в Facebook опубликовала активистка Евгения Чудновец.

На кадрах видео четыре артиста из «Уральских пельменей» изображают депутатов, которые во время заседания переписываются друг с другом в общем чате мессенджера. С самого начала «парламентарии» начинают жаловаться на скуку, а один даже предлагает уйти. Однако от этой идеи им приходится отказаться, так как их исчезновение из зала было бы слишком заметным. Затем один «депутат» спрашивает коллег, кто такие бюджетники, но ответить на этот вопрос никто из них так и не смог.

В итоге в разговор вступает депутат-«спарцмен»: «Рибята, что тут праисходит? Я тута нидавно. Ниче не панимаю». На вопрос, где он учился писать, спортсмен отвечает, что это было «в садике, еще до беотлона». Выясняется, что среди парламентариев есть еще несколько не только спортсменов, но и артистов. Позже в «зале заседаний» появляются сотрудники ФСБ — «депутаты» пытаются понять, за кем из них пришли силовики. Последние напугали «спортсменов» — коллегам приходится их успокаивать, что «войны нет»: «Вам выдали раскраски и карандаши, сидите тихонько, раскрашивайте и не мешайте работать».

Представитель «Уральских пельменей» Наталья Ткачева рассказала «URA.RU», что номер про депутатов артисты показывали на своем апрельском шоу «Бубновый ТЮЗ». Сама Чудновец в описании к ролику увязала пародию с экс-биатлонистом Антоном Шипулиным, который ранее высказал желание участвовать в довыборах в Госдуму по Серовскому округу. В пресс-службе «Уральских пельменей» с этим не согласились. «Что касается Антона Шипулина, то вся команда Шоу „Уральские Пельмени“ считает, что он единственный достойный кандидат», — заявили там, назвав действия Чудновец «паразитированием» на чужих юмористических номерах.