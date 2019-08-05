Экономист рассказал, что миллионы россиян зарабатывают больше 100 тысяч рублей

Миллионы россиян получают зарплату выше 75 тысяч рублей в месяц. Результаты исследования, свидетельствующие о том, что такое жалованье имеют лишь 12 процентов граждан, нельзя считать достоверными. Такое мнение «URA.RU» высказал доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.
«В исследовании речь идет о данных по зарплате, которую гражданин получает только в одном месте. Однако не секрет, что многие россияне сегодня трудятся в нескольких местах. Где-то получают — 80 тысяч, где-то — 70 тысяч, а сумме 150 тысяч рублей, а некоторые и 250 тысяч. Знаете, таких на самом деле очень много», — сказал эксперт. По его словам, не стоит думать, что большие зарплаты существуют только в Москве: «В регионах есть такие зарплаты, даже повыше».
Кричевский пояснил, что 18% экономически активного населения вообще не взаимодействуют с налоговой службой, работая в теневом секторе экономики. «Плюс ко всему люди получают квартальные премии, дивиденды — все это статистика тоже никак не учитывает. Отдельная категория — индивидуальные предприниматели, их никто не считает. Статистика учитывает, прежде всего, средние и крупные предприятия, то есть тех, кто регулярно сдает статистическую отчетность», — сказал экономист.
В исследовании РИА «Рейтинг» утверждается, что заработную плату выше 75 тысяч рублей в месяц в России в 2019 году получает только 12% работников, большинство из которых трудится в пяти сферах. Эксперты пришли к выводам, что из проанализированных 27 отраслей лишь в трети доля высокооплачиваемых работников была выше, чем в среднем по стране.