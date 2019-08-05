Названа доля россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей

Зарплату выше 75 тысяч рублей получают почти 12% жителей России. Об этом сообщается в исследовании социологов, проведенном по заказу РИА «Новости».
«Заработную плату выше 75 тысяч рублей в месяц получают только 12% сотрудников», — пишет агентство. Большинство россиян, которые получают такой доход, трудится в пяти сферах: добыча полезных ископаемых, рыболовство, финансы, «IT, связь и массовые коммуникации», а также научно-техническая деятельность, отмечает RT.
Исследователи основывались на информации по средним зарплатам за 12 месяцев с 1 мая 2018 года по 1 мая 2019 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года. В анализе учитывался доход постоянного персонала крупных и средних организаций.
Ранее сообщалось, что за последние 20 лет зарплата россиян увеличилась в 20 раз и сейчас составляет в среднем 30 тысяч рублей. По данным аналитиков, это говорит о среднем достатке семьи работника, а зачастую также об относительно высоком уровне материального положения.