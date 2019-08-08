Врачи рассказали об особенностях развития рака у людей в возрасте

Медики выяснили, что после 75 лет вероятность заболеть раком падает Фото: Илья Московец © URA.RU

Американские ученые заявили, что примерно после 75 лет вероятность появления онкологических заболеваний перестает расти. Соответствующие выводы они сделали после наблюдения за здоровьем пожилых жителей США.

«Нам удалось выяснить, что риск развития рака становится крайне минимальным примерно в 75-80 лет, после чего вероятность заболеть онкологией не просто не растет, а даже падает», — цитирует американских врачей-онкологов издание CA.

Ситуация может быть связана с тем, что люди в пожилом возрасте уделяют меньше времени диагностике рака. Кроме того, специалисты полагают, что склонные к онкологии люди могут умирать раньше и чаще, чем долгожители. По мнению учёных, чем старее человек, тем медленнее у него делятся клетки и тем меньше вероятность заболеть.

Эксперты подчеркивают, что данные выводы применимы лишь к странам, в которых хорошо развита медицина. В тех же государствах, где борьба с онкологией не находится на высоком уровне, показатели могут существенно отличаться. Так, в бедных африканских, азиатских и латиноамериканских странах с неразвитой медициной и пожилые граждане рискуют заболеть раком из-за плохого питания и негативной экологической обстановки.

Ранее сообщалось, что более чем две трети россиян считают, что лечение рака легкого стоит слишком дорого. По итогам опроса ВЦИОМ выяснилось, что 72% опрошенных россиян называют существующие методы лечения рака слишком дорогими. До этого Минздрав РФ назвал рак кожи самым распространенным онкологическим заболеванием в России. Самым редким видом онкологии стал рак кости и суставных хрящей.