Огромная свастика появилась на детской площадке в российском городе

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Парк Энгельса. Екатеринбург, детская площадка
Местные жители приняли разметку под площадку за свастикуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Юхнов, расположенном в Калужской области, на месте будущей детской площадки местные жители различили очертания свастики. Сначала люди приняли запрещенный символ за клумбу, но власти Юхнова уточнили, что это разметка под игровую площадку.

«У ФОКа делают не клумбу, а готовятся установить детскую площадку. Для нее разметили территорию», — передает слова представителя районной администрации «Калужский перекресток».

Рабочие завезли в сквер возле физкультурно-оздоровительного комплекса песок, разбросав его так, что он действительно напоминает нацистский знак. Горожане остались недовольны «неуместной шуткой» и потребовали полицию Юхнова срочно отреагировать на это недоразумение.

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