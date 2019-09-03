Огромная свастика появилась на детской площадке в российском городе

Местные жители приняли разметку под площадку за свастику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Юхнов, расположенном в Калужской области, на месте будущей детской площадки местные жители различили очертания свастики. Сначала люди приняли запрещенный символ за клумбу, но власти Юхнова уточнили, что это разметка под игровую площадку.

«У ФОКа делают не клумбу, а готовятся установить детскую площадку. Для нее разметили территорию», — передает слова представителя районной администрации «Калужский перекресток».

Рабочие завезли в сквер возле физкультурно-оздоровительного комплекса песок, разбросав его так, что он действительно напоминает нацистский знак. Горожане остались недовольны «неуместной шуткой» и потребовали полицию Юхнова срочно отреагировать на это недоразумение.