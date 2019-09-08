В США пытаются объявить импичмент Трампу

Голосование по вопросу импичмента президенту США Дональду Трампу проведут 11 сентября Фото: Официальный сайт «НАТО»

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США проведет голосование по поводу возможного вынесения импичмента главе страны Дональду Трампу. Информацию опубликовал канал CBS News.

«Поскольку политика Министерства юстиции не позволяет преследовать действующего президента, Палата представителей США является единственным институтом федерального правительства, который теперь может привлечь к ответственности президента Трампа за его действия», — цитирует слова американских журналистов телеканал 360.

Чтобы решить вопрос об объявлении импичмента, Палата должна располагать всеми необходимыми фактами. Текст о возможности импичмента должен быть опубликован 9 сентября, а уже 11 сентября состоится голосование по данному вопросу.

Вопрос об импичменте Трампу поставили представители Демократической партии. Их недовольство вызвало предложение главы США провести саммит «Большой семерки» в 2020 году в собственном гольф-клубе во Флориде. Демократы сошлись во мнении, что такая инициатива лидера государства противоречит Конституции, которая запрещает представителям власти получать экономическую выгоду благодаря занимаемым должностям.