Республика Алтай вошла в число регионов с самыми активными избирателями

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В выборах главы республики приняли участие более 40% избирателейФото: Анна Майорова © URA.RU
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Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

На выборах главы Республики Алтай зафиксирована одна из самых высоких явок среди регионов, в которых в рамках Единого дня голосования проходят выборы различных уровней. Об этом заявил замглавы регионального избиркома Николай Булаев.

По словам председателя комиссии Дмитрия Степанова, к 19:00 по местному времени на участки для голосования пришли 44% избирателей. Во время общения с Центризбиркомом в режиме конференц-связи он добавил, что организаторам выборов за весь день не поступило ни одной жалобы, передает РБК.

Соперниками действующего врио главы республики Олега Хорохордина, назначенного в марте, на выборах являются Виктор Ромашкин и Дмитрий Софронов, выдвинутые КПРФ и ЛДПР соответственно.

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