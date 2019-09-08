Республика Алтай вошла в число регионов с самыми активными избирателями

В выборах главы республики приняли участие более 40% избирателей
новость из сюжетаЕдиный день голосования 8 сентября 2019 года в России
На выборах главы Республики Алтай зафиксирована одна из самых высоких явок среди регионов, в которых в рамках Единого дня голосования проходят выборы различных уровней. Об этом заявил замглавы регионального избиркома Николай Булаев.
По словам председателя комиссии Дмитрия Степанова, к 19:00 по местному времени на участки для голосования пришли 44% избирателей. Во время общения с Центризбиркомом в режиме конференц-связи он добавил, что организаторам выборов за весь день не поступило ни одной жалобы, передает РБК.
Соперниками действующего врио главы республики Олега Хорохордина, назначенного в марте, на выборах являются Виктор Ромашкин и Дмитрий Софронов, выдвинутые КПРФ и ЛДПР соответственно.