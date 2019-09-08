Врио главы Забайкалья ставит рекорд на выборах

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов на выборах главы региона покажет, скорее всего, самый высокий результат в стране. Об этом «URA.RU» директор Центра политического анализа Павел Данилин. Он сообщил, что по итогам обработки 20% бюллетеней Осипов набирает свыше 90% голосов избирателей.
«Я сомневаюсь, что кто-либо из кандидатов в стране, баллотирующихся на губернаторский пост, сможет обойти Осипова. Похоже, речь идет об очень убедительной победе», — сказал собеседник агентства.
«Осипов в хорошем смысле подкупил людей своей активностью, искренностью, готовностью постоянно общаться с населением. Местные жители в первую очередь благодарны Осипову и за то, что именно при нем федеральный центр, наконец, вспомнил о Забайкалье», — пояснил Данилин. По его мнению, прогнозы о высокой вероятности второго тура на выборах в крае озвучивали «политически ангажированные персоны».
Александр Осипов был назначен врио главы Забайкальского края в октябре 2018 года. До него регион возглавляла Наталья Жданова.