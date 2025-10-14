Маньяк, делавший кукол из мертвых девочек, остается в психбольнице

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Никакой информации от врачей не поступало в суд, указано в сообщении
Никакой информации от врачей не поступало в суд, указано в сообщении Фото:

Обвинявшийся в надругательстве над телами умерших девочек, некрополист Анатолий Москвин продолжает оставаться в психиатрической больнице. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области. 

«Москвин продолжает лечение в медицинском учреждении», — указано в сообщении. Его приводит РИА Новости. Отмечается, что другие материалы в суд не поступали.

Анатолий Москвин был задержан в 2011 году после обнаружения в его квартире более 26 мумифицированных тел детей, которых он выкапывал из могил и превращал в куклы. В 2012 году суд признал его невменяемым и направил на принудительное лечение в психиатрическую больницу, где он находится до сих пор. Ранее сообщалось, что руководство медучреждения подавало документы в суд о возможной выписке Москвина под опеку родственников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Обвинявшийся в надругательстве над телами умерших девочек, некрополист Анатолий Москвин продолжает оставаться в психиатрической больнице. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.  «Москвин продолжает лечение в медицинском учреждении», — указано в сообщении. Его приводит РИА Новости. Отмечается, что другие материалы в суд не поступали. Анатолий Москвин был задержан в 2011 году после обнаружения в его квартире более 26 мумифицированных тел детей, которых он выкапывал из могил и превращал в куклы. В 2012 году суд признал его невменяемым и направил на принудительное лечение в психиатрическую больницу, где он находится до сих пор. Ранее сообщалось, что руководство медучреждения подавало документы в суд о возможной выписке Москвина под опеку родственников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...