Маньяк, делавший кукол из мертвых девочек, остается в психбольнице

Обвинявшийся в надругательстве над телами умерших девочек, некрополист Анатолий Москвин продолжает оставаться в психиатрической больнице. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.
«Москвин продолжает лечение в медицинском учреждении», — указано в сообщении. Его приводит РИА Новости. Отмечается, что другие материалы в суд не поступали.
Анатолий Москвин был задержан в 2011 году после обнаружения в его квартире более 26 мумифицированных тел детей, которых он выкапывал из могил и превращал в куклы. В 2012 году суд признал его невменяемым и направил на принудительное лечение в психиатрическую больницу, где он находится до сих пор. Ранее сообщалось, что руководство медучреждения подавало документы в суд о возможной выписке Москвина под опеку родственников.
