30 сентября 2019

Стало известно, сколько денег россияне получают «в конвертах»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , взятка, зарплата, денежные купюры, конверт, деньги
Серая зарплата для россиян составляет 10 триллионов рублей ежегодноФото: Алексей Гущин © URA.RU

Россияне ежегодно получают «в конвертах» в качестве зарплаты 10 триллионов рублей. Такие цифры были опубликованы правительством в долгосрочном бюджетном прогнозе, внесенном в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на ближайшие три года.

«Объем так называемого серого фонда оплаты труда, с которого налоги не уплачиваются либо уплачиваются не полностью, достигает 10 триллионов рублей в год», — сообщает Life со ссылкой на документ.

Как уточняет издание, правительство считает теневую экономику одним из главных рисков для бюджета России. По оценке чиновников, работодатели, которые выплачивают всю или большую часть зарплаты в конвертах, вынуждают добросовестных налогоплательщиков также «уходить в тень» из-за дисбаланса в налоговой нагрузке.

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© Служба новостей «URA.RU»
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