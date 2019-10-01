Стало известно, сколько денег россияне получают «в конвертах»

Россияне ежегодно получают «в конвертах» в качестве зарплаты 10 триллионов рублей. Такие цифры были опубликованы правительством в долгосрочном бюджетном прогнозе, внесенном в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на ближайшие три года.
«Объем так называемого серого фонда оплаты труда, с которого налоги не уплачиваются либо уплачиваются не полностью, достигает 10 триллионов рублей в год», — сообщает
Как уточняет издание, правительство считает теневую экономику одним из главных рисков для бюджета России. По оценке чиновников, работодатели, которые выплачивают всю или большую часть зарплаты в конвертах, вынуждают добросовестных налогоплательщиков также «уходить в тень» из-за дисбаланса в налоговой нагрузке.