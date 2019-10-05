Медведь убил бывшего депутата

Охотник не заметил второго медведя
Бывший депутат госсобрания Якутии Александр Крылов погиб в результате нападения медведя. ЧП произошло в Оймяконском районе республики.
Информацию о трагедии 5 октября распространили пользователи соцсетей. Сведения подтвердил и. о. главы района Игорь Водовозов. «Тело Александра Крылова на вездеходах доставят в Томтор», — приводит РИА «Новости» его слова.
По предварительным данным, Крылов, который являлся владельцем Строительного рынка в Якутске, выехал на охоту. По дороге в село Томтор Крылов застрелил медведя. В тот момент, когда охотник подошел к зверю, на него напал другой медведь.
Ранее в Ингушетии медведь, сбежавший из парка отдыха, ранил двух человек. Полицейским пришлось открыть стрельбу по зверю, передает РТ.