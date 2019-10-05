04 октября 2019

Медведь убил бывшего депутата

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Открытая лицензия от 09.10.2017. Медведи, медведь, хищник, бурый медведь, дикий зверь
Охотник не заметил второго медведяФото: pixabay.com

Бывший депутат госсобрания Якутии Александр Крылов погиб в результате нападения медведя. ЧП произошло в Оймяконском районе республики.

Информацию о трагедии 5 октября распространили пользователи соцсетей. Сведения подтвердил и. о. главы района Игорь Водовозов. «Тело Александра Крылова на вездеходах доставят в Томтор», — приводит РИА «Новости» его слова.

По предварительным данным, Крылов, который являлся владельцем Строительного рынка в Якутске, выехал на охоту. По дороге в село Томтор Крылов застрелил медведя. В тот момент, когда охотник подошел к зверю, на него напал другой медведь.

Ранее в Ингушетии медведь, сбежавший из парка отдыха, ранил двух человек. Полицейским пришлось открыть стрельбу по зверю, передает РТ.

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