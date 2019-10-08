В Москве начали распродавать здания министерств за миллиарды рублей

Стоимость здания Минэкономразвития РФ оценивается почти в 3 миллиарда рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Инвестиционная компания «Дом.рф» выставила на торги бывшее здание Минэкономразвития в Москве. Его начальная цена составляет 2,7 миллиарда рублей.

«Продаются пять зданий общей площадью 29,4 тысячи квадратных метров на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах. Аукцион состоится 11 ноября 2019 года», — говорится в сообщении, размещенном на сайте компании. После победы в аукционе победитель должен будет сразу же внести задаток, сумма которого превышает полмиллиона рублей.

В январе правительство России анонсировало переезд центральных аппаратов Минпромторга, Минкомсвязи, Минэкономразвития, Росаккредитации, Росстандарта, Ростуризма и Росимущества в деловой центр «Москва-Сити». Средняя стоимость офиса в здании оценивается в 414 375 рублей за месяц аренды, напоминает «Национальная служба новостей».

В итоге ведомства летом действительно переехали в элитный деловой центр. Более того, по данным СМИ, в недалеком будущем переехать в «Москва-Сити» может еще сразу 14 федеральных ведомств. Останутся работать на прежних местах только силовые ведомства, а также Министерство иностранных дел РФ.