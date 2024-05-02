Королева Камилла сдерживает больного раком Карла III из-за рвения к работе

02 мая 2024 в 23:23 Размер текста - 17 +

Карла III был рад появиться на публике Фото: Министерство обороны Великобритании Королева Камилла сдерживает больного раком короля Великобритании Карла III из-за его рвения к работе. Об этом сообщает Daily Mirror. «Думаю, что он был очень рад появиться на публике. Я старалась его сдерживать», — сказала королева Камилла. Информация о болезни короля стала появляться в конце февраля. Тогда же сообщалось, что он временно сложит свои обязанности. Однако уже в конце апреля стало известно, что Карл III вернулся к своим обязанностям и показался на публике. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Королева Камилла сдерживает больного раком короля Великобритании Карла III из-за его рвения к работе. Об этом сообщает Daily Mirror. «Думаю, что он был очень рад появиться на публике. Я старалась его сдерживать», — сказала королева Камилла. Информация о болезни короля стала появляться в конце февраля. Тогда же сообщалось, что он временно сложит свои обязанности. Однако уже в конце апреля стало известно, что Карл III вернулся к своим обязанностям и показался на публике.