02 мая 2024

Королева Камилла сдерживает больного раком Карла III из-за рвения к работе

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Вооруженные силы Великобритании. stock, чарльз, карл III, карл 3,  stock
Карла III был рад появиться на публике Фото:

Королева Камилла сдерживает больного раком короля Великобритании Карла III из-за его рвения к работе. Об этом сообщает Daily Mirror.

«Думаю, что он был очень рад появиться на публике. Я старалась его сдерживать», — сказала королева Камилла.

Информация о болезни короля стала появляться в конце февраля. Тогда же сообщалось, что он временно сложит свои обязанности. Однако уже в конце апреля стало известно, что Карл III вернулся к своим обязанностям и показался на публике.

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Королева Камилла сдерживает больного раком короля Великобритании Карла III из-за его рвения к работе. Об этом сообщает Daily Mirror. «Думаю, что он был очень рад появиться на публике. Я старалась его сдерживать», — сказала королева Камилла. Информация о болезни короля стала появляться в конце февраля. Тогда же сообщалось, что он временно сложит свои обязанности. Однако уже в конце апреля стало известно, что Карл III вернулся к своим обязанностям и показался на публике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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