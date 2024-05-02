Королева Камилла сдерживает больного раком Карла III из-за рвения к работе

Карла III был рад появиться на публике
Королева Камилла сдерживает больного раком короля Великобритании Карла III из-за его рвения к работе. Об этом сообщает Daily Mirror.
«Думаю, что он был очень рад появиться на публике. Я старалась его сдерживать», — сказала королева Камилла.
Информация о болезни короля стала появляться в конце февраля. Тогда же сообщалось, что он временно сложит свои обязанности. Однако уже в конце апреля стало известно, что Карл III вернулся к своим обязанностям и показался на публике.
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