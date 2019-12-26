«НОВАТЭК» объединил две своих компании на Ямале

Предприятие с многомиллиардным доходом будет присоединено к структуре, созданной в 2019 году Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Компания «НОВАТЭК» объединила два своих дочерних предприятия на Ямале. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.

«Реорганизовать ООО „НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз“ (Новый Уренгой) путем его присоединения к нему ООО „Ево-Яхинское“ (Новый Уренгой)», — говорится в решении о реорганизации подконтрольной эмитенту организацией.

По данным из открытых источников, у российской газовой компании 30 дочерних структур. ООО «НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз» было создано в 2002 году и на данный момент его генеральным директором является Денис Плеханов. В 2018 году доходы компании составили 186,8 млрд рублей. Компания «Ево-Яхинское» была создана только в 2019 году, ее гендиректором является Дмитрий Иваненков. О том, кто из двух руководителей возглавит новую структуру, пока не сообщается.

ПАО «НОВАТЭК» — один из крупнейших производителей природного газа в России, разрабатывающий месторождения на Ямале, и один из важнейших налогоплательщиков округа.