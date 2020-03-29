28 марта 2020

Гузеева матом обругала россиян за прогулки во время пандемии

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Заседание Мосгорсуда по делу вора в законе по кличке Шишкан, Шишканова Олега (Медведева). Москва, никольская улица
Несмотря на пандемию, люди продолжают гулять по улицамФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Телеведущая Лариса Гузеева записала обращение к россиянам, в котором матом обругала их за прогулки во время пандемии коронавируса. Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Дорогие люди, дело серьезное, оставайтесь, пожалуйста, дома. Так бы мне хотелось к вам обратиться. Но меня разрывает! Я только что вернулась из города. Невозможно! Яблоку негде упасть!», — эмоционально сказала Гузеева, отметив, что сама, когда едет на машине, боится открыть окно, поскольку и она, и окружающие могут представлять опасность.

«Все гуляют: дети гуляют, родители гуляют, старики. Что вы делаете? Вашу мать! Нельзя так, ***, правда, опасно!», — добавила телеведущая, посоветовав тем, кто не хочет жить, убиться об стенку.

По данным сайта Coronavirus-monitor.ru, в РФ 1265 зараженных коронавирусом, семь человек скончались. В мире диагноз подтвердился у 665 988 человек, 30 677 скончались. По информации Всемирной организации здравоохранения, в мире на 28 марта зафиксировано 571 678 случаев заражения и 26 494 смертей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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