Сегодня, 13 июня — 185-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 95-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 7 759 274 случаев заражения (+90 425 за ночь). Скончались 429 216 пациентов (+3 172), 3 915 497 выздоровели (+50 743).
Больше всего случаев заражения в США (2 116 211). Сегодня ночью стало известно, что
Когда изобретут средство от коронавируса
Американская компания Moderna протестировала на мышах
Глава Минздрава России Михаил Мурашко сказал, что на сегодняшний день
Ситуация в России
Руководитель Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента России Георгий Сапронов считает, что второй волны коронавируса в России, скорее всего, не будет. По его словам, контролировать распространение инфекции в мире сейчас удается. Однако Мурашко уверен, что вторая волна будет и начнется она из-за туристов.
Профессор, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров посоветовал россиянам после отмены режима самоизоляции ходить в гости и ездить на шашлыки. Он объяснил это тем, что людям нужно выходить на улицу, потому что солнце положительно влияет на здоровье.
Абхазия продлила
Ситуация в мире
На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина «Синьфади» обнаружен коронавирус. Следы инфекции были на доске для разделки импортированного лосося. В настоящее время рынок закрыт, специалисты проводят проверку.
Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил о том, коронавирус за несколько месяцев «опустошил мир», но «это лишь начало». Он считает, что COVID-19 хуже Эболы и ВИЧ.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус обеспокоен тем, что COVID-19 усиливается в странах с низкими и средними доходами. Организация особенно озабочена влиянием инфекции на женщин, детей и подростков.
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