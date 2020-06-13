Вторая волна может начаться из-за туристов, считает глава Минздрава Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 13 июня — 185-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 95-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 7 759 274 случаев заражения (+90 425 за ночь). Скончались 429 216 пациентов (+3 172), 3 915 497 выздоровели (+50 743).

Больше всего случаев заражения в США (2 116 211). Сегодня ночью стало известно, что Бразилия обогнала Великобританию по числу жертв и вышла на второе место в мире по данному показателю (41 901). По числу инфицированных страна также находится на втором месте (829 902). Россия занимает в списке третье место (511 995).

Когда изобретут средство от коронавируса

Американская компания Moderna протестировала на мышах новую вакцину . Результаты исследований показали, что препарат не увеличивает риск тяжелого течения заболевания, а защиту от заражения может обеспечить всего одна доза.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сказал, что на сегодняшний день нет универсального препарата для лечения инфекции . Подбор того или иного лекарства, по его словам. проводится в индивидуальном порядке в зависимости от течения болезни и осложнений у пациента.

Ситуация в России

Руководитель Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента России Георгий Сапронов считает, что второй волны коронавируса в России, скорее всего, не будет. По его словам, контролировать распространение инфекции в мире сейчас удается. Однако Мурашко уверен, что вторая волна будет и начнется она из-за туристов.

Профессор, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров посоветовал россиянам после отмены режима самоизоляции ходить в гости и ездить на шашлыки. Он объяснил это тем, что людям нужно выходить на улицу, потому что солнце положительно влияет на здоровье.

Абхазия продлила закрытие границы с Россией . Ограничения не затронут работников дипломатических учреждений, аккредитованных в Абхазии, военнослужащих пограничного управления ФСБ России в Абхазии и объединённой российской военной базы, водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки, а также машинистов грузовых поездов.

Ситуация в мире

На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина «Синьфади» обнаружен коронавирус. Следы инфекции были на доске для разделки импортированного лосося. В настоящее время рынок закрыт, специалисты проводят проверку.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил о том, коронавирус за несколько месяцев «опустошил мир», но «это лишь начало». Он считает, что COVID-19 хуже Эболы и ВИЧ.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус обеспокоен тем, что COVID-19 усиливается в странах с низкими и средними доходами. Организация особенно озабочена влиянием инфекции на женщин, детей и подростков.