На Урале ветерану не выплатили обещанные 75 тысяч рублей

Мужчина проходил военную службу в действующих частях армии в период с декабря 1948 года по май 1951 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель Ачитского района Свердловской области не получил единовременную выплаты для ветерана Великой Отечественной войны в размере 75 тысяч рублей. Об этом журналистам рассказали в региональной прокуратуре.

Как сообщили в надзорном ведомстве, пожилой свердловчанин проходил военную службу в действующих частях армии в период с декабря 1948 года по май 1951 года. Он принимал участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территории Западной Украины. Это, по данным прокуратуры, подтверждается справкой военного комиссариата и удостоверением ветерана — участника Великой Отечественной войны.

«Управление пенсионного фонда выплатило ветерану 50 тыс. рублей, как труженику тыла, хотя по закону он имеет права на выплату в 75 тыс. рублей», — пишет ТАСС. В связи с этим ведомство направило исковое заявление в Красноуфимский районный суд. Требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. Теперь пенсионный фонд обязан произвести ветерану доплату в размере 25 тысяч рублей.

Напомним, в феврале российский президент Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах к 75-летию Победы. Ветеранам войны и приравненным к ним предлагались выплаты по 75 тысяч рублей, труженикам тыла — по 50 тысяч.