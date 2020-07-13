Арестованному Сергею Фургалу подбирают замену Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Кремль не будет затягивать с отставкой губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По данным источников «Коммерсанта», решение будет объявлено вначале этой недели, сейчас идет подбор кандидатур на его замену.

По словам источника издания, близкого к администрации президента, арест Фургала не был неожиданностью для внутриполитического блока Кремля. Там рассчитывали, что задержание пройдет сразу после того, как был задержан деловой партнер Фургала Николай Мистрюков, попавший под следствие в ноябре прошлого года. Решение по увольнению хабаровского губернатора, как утверждает высокопоставленный федеральный чиновник, будет принято до четверга.

Источники « Коммерсанта» называют не менее пяти кандидатур. На должность главы региона, где сейчас идут протесты в поддержку Фургала, пророчат главу совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт», выпускника Высшей школы КГБ СССР, экс-сотрудника ФСБ Константина Басюка. Также называются кандидатуры замполпреда президента в ДФО Григория Куранова (как писало URA.RU, его назначение будет зависеть от личных договоренностей с шефом — Юрием Трутневым) и председателя комитета Госдумы по спорту, депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева. Не исключено, что исполнять обязанности губернатора могут назначить заместителя господина Фургала Юрия Золочевского или бывшего зампреда правительства региона Андрея Базилевского.

Фургал на должность губернатора был выбран в 2018 году. Тогда он обошел представителя ЕР Вячеслава Шпорта, руководившего регионом девять лет. Как пишет «Коммерсант», сразу после выборов в полпредстве ДФО не скрывали, что Фургала надо снимать с губернаторской позиции. Как минимум не было возражений против активности силовиков в отношении действующего губернатора. 10 июля он был задержан, в Москве ему предъявили обвинение в убийствах и покушениях на убийства ряда предпринимателей в 2004—2005 годах.

Эксперт по региональной политике Виталий Иванов считает, что правильнее всего было бы назначить на должность человека с хабаровским бэкграундом, в прошлом не вовлекавшегося в политические проекты ЕР и приемлемого для ЛДПР. «Такой назначенец смог бы довольно быстро успокоить регион», — полагает Иванов. Руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов полагает, что сейчас нужен кандидат, который даст понять жителям региона, что их мнение уважают. «Новому врио будет тяжело, но он сможет успокоить ситуацию взвешенной политикой и адекватными шагами. Это может быть местный, но может быть и сторонний кандидат. Главное, чтобы он демонстрировал понимание того, каково это быть дальневосточником», — отметил эксперт.

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