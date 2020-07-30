Губернатор Александр Моор разрешит многодетным семьям поменять непригодный земельный участок независимо от срока его получения
Губернатор поможет многодетным семьям — из-за несчастного случая в Тюмени поменяется российский закон — тюменцы жалуются на ночных гонщиков — бывшего депутата оставили под стражей. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 31 июля — в обзоре URA.RU:
Губернатор внес законопроект, который поможет многодетным семьям
- Глава Тюменской области Александр Моор внес на рассмотрение законопроект, который позволит многодетным семьям поменять непригодный к использованию земельный участок независимо от того, когда они его получили. Ранее участок можно было поменять только в течение пяти лет.
Тюменский прецедент повлиял на законодательство России
- Минздрав РФ внесет изменения в законы, которые уравняют в правах левшей и правшей. Благодаря поправкам, получившие травму рабочей левой руки люди смогут получить такие же компенсации и степень инвалидности, как и праворукие.
- Власти обратили внимание на проблему благодаря тюменке, чей сын Илья серьезно пострадал после нападения на него с мачете сына депутата.
Тюменцы пожаловались на стритрейсеров
- Жители Тюмени хотят разобраться с уличными гонщиками, которые шумят по ночам на парковке у Технопарка. Об этом один из тюменцев рассказал URA.RU. По его словам, жители уже не раз вызывали полицию, чтобы силовики повлияли на гонщиков, но все безрезультатно.
Суд оставил бывшего депутата еще на месяц под арестом
- Центральный райсуд Тюмени на заседании 30 июля продлил до конца августа содержание под стражей в СИЗО для бывшего депутата гордумы от партии ЛДПР Мурата Тулебаева. Он обвиняется в присвоении больше 900 тысяч рублей, а также планировал присвоить 35 миллионов рублей.
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