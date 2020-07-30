30 июля 2020
29 июля 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 31 июля. Несчастный случай повлияет на федеральный закон, губернатор разрешит менять земельные участки

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, моор александр
Губернатор Александр Моор разрешит многодетным семьям поменять непригодный земельный участок независимо от срока его получения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор поможет многодетным семьям — из-за несчастного случая в Тюмени поменяется российский закон — тюменцы жалуются на ночных гонщиков — бывшего депутата оставили под стражей. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 31 июля — в обзоре URA.RU:

Губернатор внес законопроект, который поможет многодетным семьям

  • Глава Тюменской области Александр Моор внес на рассмотрение законопроект, который позволит многодетным семьям поменять непригодный к использованию земельный участок независимо от того, когда они его получили. Ранее участок можно было поменять только в течение пяти лет.

Тюменский прецедент повлиял на законодательство России

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Суд оставил бывшего депутата еще на месяц под арестом

  • Центральный райсуд Тюмени на заседании 30 июля продлил до конца августа содержание под стражей в СИЗО для бывшего депутата гордумы от партии ЛДПР Мурата Тулебаева. Он обвиняется в присвоении больше 900 тысяч рублей, а также планировал присвоить 35 миллионов рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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