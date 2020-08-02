В РФ предложили меньше следить за иностранными доходами СМИ

Российские СМИ возможно смогут менее жестко отчитываться об иностранных финансах, поступающих в редакцию. Предложение пересмотреть правила оповещения о доходах из-за границы поступило от Минэкономразвития РФ.
«Минэкономразвития предлагает Минкомсвязи и Роскомнадзору в 2021 году проанализировать, насколько целесообразно изменить правила, в соответствии с которыми СМИ уведомляют чиновников об иностранном финансировании», — объясняет инициативу «РБК».
В случае положительного пересмотра правил, журналисты смогут больше не отчитываться за денежные выигрыши на конкурсах и конференции, которые они проводят. Рассказывать о получении денег от иностранных источников СМИ обязали в 2016 году.
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