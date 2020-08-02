02 августа 2020

В РФ предложили меньше следить за иностранными доходами СМИ

© Служба новостей «URA.RU»
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Отчитываться о получении средств из иностранных источников российские СМИ обязали в 2016 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российские СМИ возможно смогут менее жестко отчитываться об иностранных финансах, поступающих в редакцию. Предложение пересмотреть правила оповещения о доходах из-за границы поступило от Минэкономразвития РФ.

«Минэкономразвития предлагает Минкомсвязи и Роскомнадзору в 2021 году проанализировать, насколько целесообразно изменить правила, в соответствии с которыми СМИ уведомляют чиновников об иностранном финансировании», — объясняет инициативу «РБК».

В случае положительного пересмотра правил, журналисты смогут больше не отчитываться за денежные выигрыши на конкурсах и конференции, которые они проводят. Рассказывать о получении денег от иностранных источников СМИ обязали в 2016 году.

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Экономика Политика Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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