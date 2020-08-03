Раскрыты многомиллионные доходы Сергея Гармаша

Гонорар Сергея Гармаша за выход один на сцену мог достигать 160-535 тысяч рублей. Об этом журналистам стало известно из истории ИП артиста.
«Всего в истории ИП Гармаш 10 государственных закупок на общую сумму 98 миллионов 639 тысяч рублей, которые артист получил за 5 лет. За услугами актера обращались, в основном, учреждения культуры — Воронежский концертный зал, Мариинский театр, Санкт-Петербургская филармония, Красноярский театр оперы и балета, а также Свердловская и Карельская филармонии. За каждый выход на сцену с концертом или спектаклем Сергей Гармаш получал от 160 до 299 тысяч рублей», — пишет «Комсомольская правда».
Кроме того, по данным издания, один из контрактов стоил гораздо дороже остальных — 535 тысяч рублей, за которые артист дважды выступал на сцене Красноярского театра. Однако наиболее прибыльным способом заработка для Гармаша была реклама. За два года — с 2016 по 2018 он получил больше 96 млн рублей за несколько рекламных контрактов. В них входили фотосессии и видеосъемки.
Несколько дней назад, как напоминает
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.