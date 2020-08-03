03 августа 2020

Раскрыты многомиллионные доходы Сергея Гармаша

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония открытия 16го кинофестиваля
Сергей Гармаш зарабатывал на госконтрактах и рекламе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Гонорар Сергея Гармаша за выход один на сцену мог достигать 160-535 тысяч рублей. Об этом журналистам стало известно из истории ИП артиста.

«Всего в истории ИП Гармаш 10 государственных закупок на общую сумму 98 миллионов 639 тысяч рублей, которые артист получил за 5 лет. За услугами актера обращались, в основном, учреждения культуры — Воронежский концертный зал, Мариинский театр, Санкт-Петербургская филармония, Красноярский театр оперы и балета, а также Свердловская и Карельская филармонии. За каждый выход на сцену с концертом или спектаклем Сергей Гармаш получал от 160 до 299 тысяч рублей», — пишет «Комсомольская правда».

Кроме того, по данным издания, один из контрактов стоил гораздо дороже остальных — 535 тысяч рублей, за которые артист дважды выступал на сцене Красноярского театра. Однако наиболее прибыльным способом заработка для Гармаша была реклама. За два года — с 2016 по 2018 он получил больше 96 млн рублей за несколько рекламных контрактов. В них входили фотосессии и видеосъемки.

Несколько дней назад, как напоминает News.ru, Сергей Гармаш покинул театр «Современник», в котором играл с 1984 года. В открытом письме коллегам он назвал ситуацию в театре «чудовищной», объяснив это новой политикой театра, а также небрежным отношением к истории театра и артистам.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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