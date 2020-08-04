Главное о взрывах в Бейруте к этому моменту. Произошедшее сравнивают с Хиросимой и Нагасаки

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Здание ОДА. Луганск. Украина , разрушение, взрыв, последствия сражения
Взрывная волна в Бейруте нанесла ущерба половине города, заявил губернатор ливанской столицы Фото: Карина Ванеш © URA.RU

В столице Ливана Бейруте прогремело два взрыва. В результате трагедии пострадали сотни человек, сообщается как минимум о 10 жертвах. Что известно на данный момент:

  • В Бейруте прогремел взрыв на складе возле порта. По некоторым данным, по местности мог быть нанесен авиаудар ВВС Израиля. Очевидцы сообщали, что сначала раздался хлопок, а через несколько минут произошел взрыв большой мощности. В армии Ливана считают, что взрыв произошел в месте, куда на протяжении многих лет свозили конфискованные взрывоопасные вещества.
  • Взрывная волна уничтожила жилые дома в районе Зайтуна-бей и соседних кварталах. Скорая помощь вывозит оттуда пострадавших. На месте взрыва работают вертолеты, также задействовано более 30 команд Красного креста. Пожар до сих пор не потушен.
  • Спасатели обнаружили тела как минимум 10 погибших.
  • По некоторым данным, взрывная волна превысила радиус в 250 километров и дошла до Кипра.
  • Фасад здания посольства России в Бейруте также получил повреждения. Пострадала сотрудница посольства, ей оказали медицинскую помощь.
  • По словам губернатора Бейрута, от взрыва пострадала половина города, а сам взрыв был похож на те, что случились в японских Хиросиме и Нагасаки в 1940-х годах.
  • Радикальное движение «Хезболлах» заявило, что взрыв произоше не на ее объекте. Ранее сообщалось, что целью израильских военных мог быть склад организации, позднее власти Израиля заявили, что страна не причастна к произошедшему в Бейруте.
  • В результате взрыва ранен генсек ливанской партии «Аль-Катаиб», его состояние оценивается как критическое.
  • В больницы Бейрута доставлены сотни раненых, однако, по данным ливанского Красного креста, еще больше пострадавших заперты в своих домах.
  • Президент Ливана экстренно созывает совет по национальной обороне.
  • Премьер-министр Ливана объявил 5 августа днем траура.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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