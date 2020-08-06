Госдеп США предложил россиянам миллионы долларов за предательство

Американские власти пытаются вербовать агентов через СМС Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Американские власти предложили россиянам награду в 10 миллионов долларов за предательство сограждан. Информация об этом содержится в СМС-рассылке, сообщает бывший полковник полиции Алексей Трифонов, которому пришло оповещение об «акции».

«Утром в СМС поступило предложение о хорошей подработке от Госдепа США. Как это расценивать? Веерная вербовочная работа на территории наиболее вероятного геополитического противника партнера», — цитирует Трифонова телеканал « Царьград ».

Полковник уверен, что с помощью таких сообщений Госдеп США создает виртуальную сеть агентов на территории России. О похожих сообщениях от Госдепа заявил в twitter военкор Александр Коц. На рассылку пожаловались знакомые журналиста.

При этом в США Россию считают главной угрозой в плане дезинформации и пропаганды. Об этом говорится в новом докладе Госдепартамента Соединенных Штатов.

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