Стало известно состояние Егора Жукова после нападения в Москве

Полиция устанавливает личности нападавших Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, которого избили неизвестные, нет серьезных травм и внутреннего кровоизлияния, сообщили представители блогера. Полиция Москвы возбудила уголовное дело после избиения молодого человека.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ „Побои“», — передает данные пресс-службы московского главка ТАСС. Сотрудники полиции устанавливают личности подозреваемых.

Как сообщил представитель пострадавшего Стас Топорков, Жуков уже находится дома после медицинского осмотра. Серьезных травм и внутреннего кровоизлияния не обнаружено. Подробности произошедшего и точный диагноз Топорков обещал назвать позднее.

В ночь на 31 августа на студента ВШЭ Егора Жукова было совершено нападение. Двое неизвестных сильно избили молодого человека. В июле Жуков был одним из участников несанкционированной акции протеста в поддержку незарегистрированных депутатов на выборы в Мосгордуму. Тогда ему предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму, за что он получил три года условного срока, передает РАПСИ.

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