США ждет «коллективных мер» против России из-за Навального

Штаты ждут признание России в отравлении Навального Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

США ожидают от России признания, что блогер Алексей Навальный был отравлен, а также привлечения виновных в этом к ответственности. Такое заявление сделала американский представитель при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

«Я думаю, что есть множество возможностей для всех нас дать коллективный ответ, и я думаю, что мы сейчас об этом говорим. Мы смотрим на Россию и ожидаем, что она сделает шаг вперед и признает, что это было сделано в России, и кто-то будет привлечен к ответственности за это», — цитирует Хатчисон РИА «Новости». Полпред США в НАТО надеется, что будут предприняты совместные усилия «против действий России».

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске блогера госпитализировали. Немецкие врачи отвезли его в берлинскую клинику «Шарите», где Навальный пришел в сознание 7 сентября.

Власти Германии уверены, что блогера отравили веществом из группы ядов «Новичок», сообщает телеканал 360. По версии Берлина, выжил Навальный только благодаря российскому пилоту, посадившего самолет в Омске. Российская сторона, опираясь на исследования омских медиков, заявляет, что следов яда в организме блогера не обнаружено. При этом немецкая сторона не делится с российскими коллегами результатами своих исследований, передает «Национальная служба новостей». Как ранее подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не зная, какие результаты получила клиника в Берлине, нельзя говорить о том, что Навальный был отравлен.