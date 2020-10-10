Москва ужесточила контроль за соблюдением мер против коронавируса

В Москве усилен контроль за соблюдением санитарных норм в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщило городское управление Роспотребнадзора.
«В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией <…> усилен контроль за соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности, направленных на предупреждение распространения инфекции. Соблюдение мер безопасности крайне важно для прерывания дальнейшего негативного развития эпидемического процесса», — говорится в сообщении ведомства.
В рамках этой работы в крупных торговых центрах, офисах и объектах культуры проведен рейд, выявлено много нарушений. Речь идет об отсутствии контроля за наличием масок у покупателей, о несоблюдении санитарных норм и режима дезинфекции, отсутствии запаса антисептиков и т. д. Наказание за такие нарушения предусматривает штраф до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности до 90 суток.
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