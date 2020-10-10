10 октября 2020

Москва ужесточила контроль за соблюдением мер против коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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В Москве усилили контроль за соблюдением санитарных мер в магазинах Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Москве усилен контроль за соблюдением санитарных норм в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщило городское управление Роспотребнадзора.

«В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией <…> усилен контроль за соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности, направленных на предупреждение распространения инфекции. Соблюдение мер безопасности крайне важно для прерывания дальнейшего негативного развития эпидемического процесса», — говорится в сообщении ведомства.

В рамках этой работы в крупных торговых центрах, офисах и объектах культуры проведен рейд, выявлено много нарушений. Речь идет об отсутствии контроля за наличием масок у покупателей, о несоблюдении санитарных норм и режима дезинфекции, отсутствии запаса антисептиков и т. д. Наказание за такие нарушения предусматривает штраф до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности до 90 суток.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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