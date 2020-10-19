Шнуров ответил на обвинения об удалении постов с критикой Путина

Заявления об удалении стихотворений с критикой власти Сергей Шнуров назвал фейком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Музыкант Сергей Шнуров не удалял свои стихотворения про президента России Владимира Путина и пенсионную реформу. Об этом шоумен сообщил на своей странице в Instagram.

«Наглый фейк от медиа [экс-главы „ЮКОС“ Михаила] Ходорковского. Еще и растиражированный [блогером Алексеем] Навальным и [журналистом Ксенией] Собчак. И теми, кто на них повелся, как следует не проверив факты. Никакие стихи про Путина и прочих граждан из власти я специально не удалял», — написал Шнуров. Он подчеркнул, что объяснял эту ситуацию журналистам, но они не довели информацию до своих читателей.

В феврале Шнуров стал членом «Партии Роста», пишет « Федеральное агентство новостей ». А спустя месяц он написал стихотворение о том, что правительство России сэкономило 21,5 млрд рублей благодаря пенсионной реформе. Строки он опубликовал в своем instagram-аккаунте. Летом же лидер партии Борис Титов заявил, что Шнуров будет баллотироваться на выборы в Государственную думу в 2021 году, передает Life . Но после сам музыкант опроверг это заявление.