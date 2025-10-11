Украинский беспилотник атаковал парк в Донецке
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские беспилотники упали на территории парка кованных фигур в Донецке. Об этом сообщают местные власти. Враг атаковал парк дважды. На территории зоны отдыха есть повреждения.
«Повторная атака БПЛА парка кованных фигур», — сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Его заявление опубликовано в telegram-канале.
