ВСУ атаковали парк кованных фигур в Донецке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украинский беспилотник атаковал парк в Донецке
Украинский беспилотник атаковал парк в Донецке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские беспилотники упали на территории парка кованных фигур в Донецке. Об этом сообщают местные власти. Враг атаковал парк дважды. На территории зоны отдыха есть повреждения.

«Повторная атака БПЛА парка кованных фигур», — сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Его заявление опубликовано в telegram-канале. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские беспилотники упали на территории парка кованных фигур в Донецке. Об этом сообщают местные власти. Враг атаковал парк дважды. На территории зоны отдыха есть повреждения. «Повторная атака БПЛА парка кованных фигур», — сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Его заявление опубликовано в telegram-канале. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...