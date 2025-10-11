В российской разведке раскрыли, от чего зависит будущее России

Нарышкин: будущее России зависит от преподавания истории в вузах
По словам Нарышкина, от преподавания российской истории в вузах зависит будущее страны
По словам Нарышкина, от преподавания российской истории в вузах зависит будущее страны Фото:

Директор Службы внешней разведки РФ и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что повышение качества преподавания отечественной истории в российских вузах является ключевой государственной задачей, от успешного решения которой зависит будущее России. Об этом он сообщил, выступая с приветствием к участникам Национального форума преподавателей истории, который проходит в Тюмени.

«Будучи одной из главных мировоззренческих дисциплин, история России играет центральную роль в передаче новым поколениям традиционных духовно-нравственных ценностей, формирует у молодых людей чувство родины», — сказал Сергей Нарышкин. Он подчеркнул, что повышение качества преподавания Истории является важной государственной задачей, от которой во многом зависит будущее России.

Приветствие директора СВР прозвучало в рамках форума, который собрал ведущих преподавателей истории со всей страны для обсуждения актуальных вопросов методики и содержания образовательного процесса. Ранее вопросы повышения интереса к изучению истории обсуждались на Форуме классных руководителей, который прошел в начале октября в Москве. В нем приняли участие более тысячи педагогов со всей страны, а одной из ключевых тем стала роль учителя и новых образовательных технологий в формировании у школьников интереса к истории России.

