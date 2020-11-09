Мишустин назначил врио глав трех министерств РФ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил временно исполняющих обязанности глав трех министерств — природных ресурсов и экологии, строительства и транспорта. Об этом говорится на официальном сайте правительства России.
«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжения о назначении врио глав трех федеральных министерств», — говорится на сайте. Распоряжение опубликовано 9 ноября.
Обязанности главы Минтранса будет исполнять Александра Нерадько, возглавлявший Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). На должность врио министра природных ресурсов и экологии назначена заместитель экс-министра Дмитрия Кобылкина Светлана Радченко. Исполнять обязанности главы Министерства строительства и ЖКХ будет заместитель экс-министра Владимира Якушева Ирек Файзуллин.
Также Мишустин предложил назначить министра энергетики Александра Новака на пост вице-премьера правительства. Предполагается, что место Новака займет глава «РусГидро» Николай Шульгинов.
Ранее президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Минтранса Евгения Дитриха, главу Минприроды Дмитрия Кобылкина и министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, который назначен полпредом в УрФО. Также Путин подписал указ, согласно которому в России появится десятый вице-премьер.
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