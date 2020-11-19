Сборная России уступила команде Сербии со счетом 0:5 Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Сборная России по футболу в заключительном матче Лиги Наций уступила Сербии с разгромным счетом 0:5. Это стало самым сокрушительным проигрышем с 2004 года, когда российская команда проиграла Португалии 1:7. После поражения в Белграде в соцсетях поднялась очередная волна нелюбви к сборной страны. URA.RU собрало самые яркие комментарии.

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После поражения от Сербии, капитан сборной России Георгий Джикия извинился перед болельщиками. Он назвал этот проигрыш «позором», передает RT.