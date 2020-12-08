08 декабря 2020

Новости кризиса 9 декабря. Путин принял решение по заморозке пенсий, россиянам простят неуплату за ЖКХ, сотни тысяч рабочих ждут в Арктике

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин подписал закон, по которому россияне не смогут накапливать пенсии еще три года Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Центробанк РФ официально установил курс доллара на 9 декабря на уровне 73,66 рубля за единицу (-58,88 коп.). Курс евро снизился сильнее — до 89,2 рубля за единицу (-76,51 коп.).

При этом американская нефть Brent начала дорожать из-за старта вакцинации от коронавируса и положительных прогнозов Минфина США. Ее стоимость составила 48,84 доллара за баррель (+0,1%). Котировки WTI, наоборот, немного снизились и составили 45,6 доллара за баррель (-0,4%).

Ситуация в России

Российский президент Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до конца 2023 года. Также Путин подписал закон о бюджете России на 2021 год и плановый период 2022—2023 годы. Ожидается, что в 2021 году экономика РФ вырастет на 3,3%, а в 2022 и 2023 — на 3,4% и 3% соответственно.

В России вырос объем фонда национального благосостояния. За ноябрь его размеры увеличились на 158 миллиардов рублей, до 13,457 триллиона. Это составляет 11,8% планируемого ВВП на 2021 год.

В Госдуме предложили прощать россиянам штрафы за неуплату ЖКХ еще год. Взыскание пени сейчас приостановлено до 1 января 2021 года из-за безработицы и пандемии. Однако угрозы до сих пор сохраняются.

180 тысяч россиян начнут работать в Арктике. Столько рабочих мест в регионе планируется создать в ближайшие 15 лет. Места появятся в сферах добычи ископаемых, строительстве, обрабатывающем производстве, а также транспортировке грузов.

Ситуация в мире

Минфин США хочет выделить 916 миллиардов долларов на экстренное стимулирование американской экономики. Это на 8 миллиардов больше, чем ранее предлагал Конгресс. Несмотря на необходимость стимулирования экономики, в военный бюджет США на 2021 год включили антироссийские санкции и помощь Украине.

После выхода из Евросоюза Великобритания отменит часть пошлин на товары из Соединенных Штатов. Так, королевство откажется от тарифов, введенных из-за торгового конфликта Airbus и Boeing. И ЕС, и США считают, что оппонент давал строителям самолетов запрещенные государственные дотации.

Мнения экспертов

К концу года рубль может укрепиться относительно доллара. Если на валютном рынке сохранится оптимизм, то цена доллара может снизиться до 70 рублей. Евро при этом значительных изменений не ждет, оно будет стоить немного меньше 90 рублей.

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