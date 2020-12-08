Владимир Путин подписал закон, по которому россияне не смогут накапливать пенсии еще три года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Центробанк РФ официально установил курс доллара на 9 декабря на уровне 73,66 рубля за единицу (-58,88 коп.). Курс евро снизился сильнее — до 89,2 рубля за единицу (-76,51 коп.).

При этом американская нефть Brent начала дорожать из-за старта вакцинации от коронавируса и положительных прогнозов Минфина США. Ее стоимость составила 48,84 доллара за баррель (+0,1%). Котировки WTI, наоборот, немного снизились и составили 45,6 доллара за баррель (-0,4%).

Ситуация в России

Российский президент Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до конца 2023 года. Также Путин подписал закон о бюджете России на 2021 год и плановый период 2022—2023 годы. Ожидается, что в 2021 году экономика РФ вырастет на 3,3%, а в 2022 и 2023 — на 3,4% и 3% соответственно.

В России вырос объем фонда национального благосостояния . За ноябрь его размеры увеличились на 158 миллиардов рублей, до 13,457 триллиона. Это составляет 11,8% планируемого ВВП на 2021 год.

В Госдуме предложили прощать россиянам штрафы за неуплату ЖКХ еще год. Взыскание пени сейчас приостановлено до 1 января 2021 года из-за безработицы и пандемии. Однако угрозы до сих пор сохраняются.

180 тысяч россиян начнут работать в Арктике . Столько рабочих мест в регионе планируется создать в ближайшие 15 лет. Места появятся в сферах добычи ископаемых, строительстве, обрабатывающем производстве, а также транспортировке грузов.

Ситуация в мире

Минфин США хочет выделить 916 миллиардов долларов на экстренное стимулирование американской экономики . Это на 8 миллиардов больше, чем ранее предлагал Конгресс. Несмотря на необходимость стимулирования экономики, в военный бюджет США на 2021 год включили антироссийские санкции и помощь Украине.

После выхода из Евросоюза Великобритания отменит часть пошлин на товары из Соединенных Штатов . Так, королевство откажется от тарифов, введенных из-за торгового конфликта Airbus и Boeing. И ЕС, и США считают, что оппонент давал строителям самолетов запрещенные государственные дотации.

Мнения экспертов

К концу года рубль может укрепиться относительно доллара . Если на валютном рынке сохранится оптимизм, то цена доллара может снизиться до 70 рублей. Евро при этом значительных изменений не ждет, оно будет стоить немного меньше 90 рублей.