Центробанк РФ официально установил курс доллара на 9 декабря на уровне 73,66 рубля за единицу (-58,88 коп.). Курс евро снизился сильнее — до 89,2 рубля за единицу (-76,51 коп.).
При этом американская нефть Brent начала дорожать из-за старта вакцинации от коронавируса и положительных прогнозов Минфина США. Ее стоимость составила 48,84 доллара за баррель (+0,1%). Котировки WTI, наоборот, немного снизились и составили 45,6 доллара за баррель (-0,4%).
180 тысяч россиян начнут работать в Арктике. Столько рабочих мест в регионе планируется создать в ближайшие 15 лет. Места появятся в сферах добычи ископаемых, строительстве, обрабатывающем производстве, а также транспортировке грузов.
После выхода из Евросоюза Великобритания отменит часть пошлин на товары из Соединенных Штатов. Так, королевство откажется от тарифов, введенных из-за торгового конфликта Airbus и Boeing. И ЕС, и США считают, что оппонент давал строителям самолетов запрещенные государственные дотации.
Мнения экспертов
К концу года рубль может укрепиться относительно доллара. Если на валютном рынке сохранится оптимизм, то цена доллара может снизиться до 70 рублей. Евро при этом значительных изменений не ждет, оно будет стоить немного меньше 90 рублей.